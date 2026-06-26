Destinados más de 1,1 millones de euros al Servicio de Anatomía Patológica para incorporar sistemas de secuenciación genética de última generación

La Junta de Castilla y León ha aprobado un presupuesto total de 3.139.940 euros destinado a la adquisición de suministros sanitarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema autonómico de salud, con una inversión destacada en el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.

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Del total, 1.144.809 euros se destinarán al Servicio de Anatomía Patológica del complejo salmantino, así como al alquiler y mantenimiento de equipos de Secuenciación de Nueva Generación. Esta tecnología permite el análisis simultáneo de múltiples genes a partir de pequeñas muestras biológicas, facilitando diagnósticos moleculares de alta precisión en distintos tipos de cáncer, como pulmón, mama, colorrectal u ovario.

Además, esta técnica contribuye a mejorar la selección de tratamientos personalizados basados en biomarcadores, aumentando la eficacia terapéutica y reduciendo efectos adversos en los pacientes.