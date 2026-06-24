El colegio Los Carrascales impulsa una ruta activa en el Campo Charro

El CRA Los Carrascales ha inaugurado la "Ruta activa: Campo Charro: Tierra de oportunidades". Se trata de una actividad promovida por el alumnado y profesorado del centro gracias al Proyecto de Innovación Educativa "La Escuela Rural, una escuela de vida", coordinado y financiado por el CSFP de Soria y el CFIE de Salamanca, con el que se pretende impulsar la escuela rural de Castilla y León y reforzar su arraigo en el entorno del campo charro.

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La ruta, que transcurre por un paseo natural de 8 km, comunica las localidades de Matilla y Vecinos. Pretende promover la movilidad activa, así como el conocimiento, respeto y valoración del patrimonio natural, histórico y cultural del entorno del campo charro. En este proyecto han participado de forma directa las familias, el alumnado, empresas locales y otros miembros de la comunidad educativa, implicando al tejido social de la zona.

Presentación Ruta Activa Campo Charro Tierra De Oportunidades (3)

El recorrido, de baja dificultad, es apto para realizarlo a pie o en bici en cualquier época del año y se encuentra correctamente señalizado por cinco postas. En cada una de ellas el visitante podrá descubrir tanto aspectos naturales del entorno como elementos históricos, culturales y gastronómicos de la zona descargando los códigos QR que encontrará en cada una de las postas o balizas. Esos códigos QR recogen y difunden el trabajo que el alumnado ha realizado durante el curso en torno al campo charro, convirtiendo la salida en un recurso didáctico abierto al público.

Además de su dimensión educativa, la iniciativa busca favorecer hábitos de vida saludables y un mayor uso de los caminos rurales tradicionales, habituales en muchos municipios de la provincia de Salamanca.

Presentación Ruta Activa Campo Charro Tierra De Oportunidades (1)

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