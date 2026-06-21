Doñinos transforma su antiguo frontón en un moderno espacio cultural al aire libre

El Ayuntamiento de Doñinos ha dado una nueva vida a un recinto que se encontraba en desuso en el centro del municipio. A través de un proyecto de remodelación, el Consistorio ha transformado el antiguo frontón de la localidad en un moderno espacio multidisciplinar al aire libre, diseñado específicamente para albergar conciertos, obras de teatro y todo tipo de actividades culturales y municipales.

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Para llevar a cabo esta actuación, el Consistorio ha invertido un total de 45.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León. Esta partida presupuestaria se ha destinado principalmente a la instalación de un nuevo escenario, el cual se ha rematado con una plancha de hormigón y se ha dotado con una rampa específica para cumplir estrictamente con la normativa vigente de accesibilidad.

El nuevo recinto cuenta con una superficie total de 325 metros cuadrados donde se ha apostado por un diseño integrado y funcional. En este sentido, se han creado 12 zonas de asiento mediante gaviones, unas estructuras elaboradas con una base de cantos rodados y sujetas con una malla metálica. Al igual que el escenario, que comparte esta misma base de piedra, los asientos se rematarán próximamente con una plancha de madera para garantizar la comodidad de los asistentes.

La intervención en este entorno urbano no termina aquí, ya que la previsión del Ayuntamiento es recuperar también el murete original del antiguo frontón que tradicionalmente servía de asiento. De este modo, se integrará este elemento histórico en el nuevo espacio multidisciplinar, aprovechando al máximo la estructura original de la instalación.