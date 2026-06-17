Doñinos estrena la temporada de verano con unas piscinas municipales renovadas

Los vecinos de Doñinos ya disfrutan de la temporada de verano con la apertura de las piscinas municipales, que este año presentan importantes mejoras destinadas a aumentar la comodidad, la accesibilidad y la capacidad de las instalaciones.

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Entre las principales novedades destaca la instalación de un sistema de control de acceso mediante torno, una actuación que ha supuesto una inversión municipal de 20.000 euros y que permitirá a los abonados acceder de forma más rápida y cómoda. Además, los usuarios podrán gestionar sus entradas a través de una aplicación móvil.

El recinto también cuenta con una nueva cubierta en la zona de la cafetería, financiada gracias a una subvención de la Junta de Castilla y León de 30.954 euros, con la que se amplían los espacios de sombra disponibles para los bañistas.

Otra de las mejoras realizadas ha sido la incorporación de una escalera adaptada en el vaso de la piscina para facilitar el acceso al agua a personas con movilidad reducida, embarazadas y personas mayores.

Asimismo, el Ayuntamiento ha ampliado significativamente la superficie de césped tras una permuta con propietarios privados, ganando 1.215 metros cuadrados y alcanzando un total de 2.000 metros cuadrados. Esta operación también ha permitido incorporar una nave y otros 400 metros cuadrados que aún están pendientes de uso.

El alcalde de Doñinos, Agustín Rodríguez, destacó que las actuaciones han permitido “doblar el espacio de las instalaciones”, aumentando la capacidad del recinto y mejorando la experiencia de los usuarios, además de responder a las demandas vecinales en materia de accesibilidad.