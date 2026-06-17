“Aquí no solo se persigue el delito, también se salvan vidas”. La cara menos conocida de la Policía en la frontera salmantina

La percepción del trabajo policial, a grandes rasgos, suele reducirse, de forma errónea, a las patrullas, operativos a gran escala, detenciones y delincuentes que son introducidos esposados en el coche policial.

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Sin embargo, detrás de esas macro operaciones hay meses de coordinación silenciosa, intercambio de información entre países y agentes trabajando con el tiempo jugando en su contra para proteger a víctimas y evitar tragedias.

Esa realidad es la que se vive a diario en la frontera salmantina, en la Comisaría Conjunta de Policía Nacional en Fuentes de Oñoro, donde la colaboración entre cuerpos policiales españoles y portugueses se ha convertido en una herramienta fundamental para combatir el crimen transfronterizo y responder a situaciones que van mucho más allá de la persecución del delito.

“Al final no se trata únicamente de detener a los autores de los hechos. Muchas veces hablamos de proteger personas, localizar víctimas o evitar que una situación termine de la peor manera posible”, explica la inspectora jefa Rosa Ana Lanero.

Su relato arroja luz sobre los entresijos de una labor tan vocacional como desconocida para gran parte de la ciudadanía. Operaciones en las que participan agentes de la Policía Portuguesa, la Guardia Civil y la Policía Nacional para resolver casos que, en ocasiones, atraviesan fronteras físicas y administrativas.

“Cuando todas las piezas encajan, la satisfacción es enorme. Son esas actuaciones las que te recuerdan por qué merece la pena este trabajo”, relata la inspectora jefa.

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La frontera como escenario operativo La posición estratégica de la comarca convierte a la cooperación internacional en una necesidad y exigencia diaria.

El intercambio de información con las autoridades portuguesas, la vigilancia de movimientos sospechosos o la lucha contra diferentes modalidades de delincuencia organizada forman parte de la actividad habitual de los agentes destinados en la zona.

Entre sus prioridades figuran la detección de víctimas de explotación sexual y laboral, el control de determinados tráficos ilícitos y el seguimiento de investigaciones que requieren una coordinación constante entre ambos países.

“El trabajo conjunto multiplica los resultados. Cuanta más cooperación existe, más posibilidades tenemos de actuar con rapidez y eficacia”, señala la inspectora jefa.

Inspectora jefa. Foto dearchivo.

La tecnología y los sistemas de intercambio de información juegan además un papel cada vez más importante.

“Las herramientas que tenemos son extraordinarias, pero el verdadero valor está en las personas que saben utilizarlas y en la coordinación entre equipos”, continúa.

Operaciones invisibles para el gran público

Detrás de cada investigación hay horas de vigilancia, análisis de información, coordinación entre unidades y una larga cadena de decisiones que rara vez son visibles para quienes observan únicamente el resultado final.

“Hay muchísimo trabajo que no se ve. La gente conoce una detención o una operación cuando ya ha terminado, pero detrás puede haber meses de esfuerzo de muchas personas”, asegura.

Precisamente por ello, la inspectora jefa reivindica la profesionalidad de los agentes que trabajan tanto sobre el terreno como en labores de investigación, “tenemos profesionales extraordinarios. Gente muy preparada que trabaja con una enorme implicación y que muchas veces pasa completamente desapercibida”.

En el corazón de la frontera hispano-lusa se encuentra una de las herramientas más importantes para combatir el crimen transfronterizo: el Centro de Cooperación Policial y Aduanera (CCPA) de Vilar Formoso-Fuentes de Oñoro.

Desde estas instalaciones, agentes y funcionarios de ambos países intercambian información en tiempo real, coordinan investigaciones y prestan apoyo a operativos que pueden desarrollarse simultáneamente a ambos lados de la raya.

Su labor resulta esencial en la lucha contra redes criminales, el tráfico de drogas, la trata de personas o cualquier actividad delictiva que aproveche las fronteras para ocultarse.

Una policía cercana a los pueblos de la raya Pero la actividad policial en la frontera no se limita a las investigaciones.

La cercanía con los vecinos es otra de las señas de identidad de una plantilla que presta servicio a numerosos municipios dispersos por la comarca.

“Queremos que los vecinos nos sientan cerca, que sepan que estamos aquí para ayudarles y que pueden acudir a nosotros cuando lo necesiten”.

Policía Nacional. Foto de archivo

Ese contacto diario ha permitido construir una relación de confianza con la población.

“Nos sentimos muy queridos y respetados. Y nosotros intentamos devolver ese cariño prestando el mejor servicio posible”.

La implicación va más allá de la seguridad estricta. Los agentes participan también en actividades dirigidas a los más jóvenes con el objetivo de acercar la labor policial a las nuevas generaciones y fortalecer el vínculo con la comunidad.

El valor de una profesión vocacional Tras años de servicio, la inspectora Rosa Ana tiene claro qué es lo que sigue motivando a quienes visten el uniforme.

“No son las medallas ni los reconocimientos. Lo que realmente te llena es saber que has hecho bien tu trabajo y que has ayudado a alguien”.

Una filosofía que resume en una idea sencilla: “Aquí nadie consigue nada solo. Lo importante es el equipo”.

Una afirmación que cobra especial sentido en un territorio donde la colaboración, la coordinación y la confianza mutua son imprescindibles para garantizar la seguridad.