Jorge Recio: “Jugar finales no es un objetivo ni lo puede ser”

Nueva temporada y nuevo Avenida. El presidente Jorge Recio ha sido el primero en dejar claros cuáles son los objetivos de cara a la próxima temporada y también mandar un mensaje de apoyo a toda la afición.

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“Yo creo que los objetivos con radicalmente distintos. Jugar finales no es un objetivo ni lo puede ser. Pero meterte en playoff o entre los ocho de la Copa, pues habrá que pelearlo para estar ahí. Hay que cambiar la mentalidad, somos más humildes y pedimos más apoyos”, expresa Jorge Recio.

El presidente ha confiado en Raquel Romo como entrenadora y directora deportiva y ya cuenta con diez jugadoras en el roster para afrontar la Liga Femenina, la Eurocup y ojalá la Copa de la Reina.