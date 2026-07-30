Mawuli: “Tengo la imagen de Avenida como un equipo de defensa agresiva"

Uno de los fichajes de renombre de Avenida durante el mercado estival ha sido Stephanie Mawuli. La alero japonesa llega procedente del Casademont Zaragoza y será una de las piezas destacadas del equipo.

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La jugadora, de 27 años y 1,82 metros, ha expresado sus primeras palabras como parte del equipo charro: "Siempre son un gran equipo. No estamos en la Euroliga ahora, pero no se trata solo de eso. Avenida juega intenso en cada partido. Cuando vi eso, quise unirme al equipo. Creo que vosotros no cambiasteis, pero cambiasteis en las buenas formas".