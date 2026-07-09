Cheridene Green se incorpora a la plantilla de Avenida para la temporada 2026-27

La jugadora de baloncesto Cheridene Green es la última incorporación que ha dado a conocer Avenida para su plantilla 2026-27.

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Desde el club charro argumentan que Cheridene cuenta con muchas temporadas compitiendo al máximo nivel en Europa, con dos años en Euroliga en DVTK Miskolc, siendo también una habitual en la selección británica. En la pasada temporada jugó en Israel, con Elitzur Ramla, participando en la Eurocup, con 9 puntos y 5 rebotes de media por encuentro en poco más de 22 minutos en pista y y representará a Inglaterra este verano en los Juegos de la Commonwealth.

Es descrita por el propio club como "una interior con fortaleza en pintura para sellar y ganar la posición bajo los tableros. Gran capacidad para pelear por el rebote y amenaza desde media distancia para aportar conocimiento del juego".