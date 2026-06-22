Stephanie Mawuli, nuevo fichaje del Avenida

Stephanie Mawuli será jugadora del Avenida para la campaña 26-27, después de que el club salmantino y la deportista japonesa hayan alcanzado un acuerdo. La exterior, según ha informado el Avenido, se convierte así en pieza importante del nuevo proyecto salmantino, "al que aportará la experiencia internacional y su extraordinaria eficiencia".

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Tras tres campañas ya en España, Mawuli se ha convertido en una habitual de la LFEndesa,

compitiendo en Movistar Estudiantes, donde fue una jugadora clave con varios MVP ́s semanales, y, las dos últimas, en Casademont Zaragoza, equipo con el que se ha proclamado medalla de bronce de la Euroliga en la 25-26.

Tal y como apuntan desde el club salmantino, la jugadora ha sido la mejor de la competición nacional en lanzamiento de tres puntos, con un 46% de acierto. Stephanie es, además, "pieza fundamental de su selección nacional, con la que podría disputar el próximo Mundial de Alemania".

Así, con 1,82 metros de altura y 27 años, el equipo asegura que esta jugadora es capaz de actuar en posiciones exteriores e interiores, intensidad defensiva y rebote. "Además, tiene talento ofensivo para fabricar sus propias canastas y amenaza y fiabilidad desde el exterior para el nuevo proyecto con Avenida", concluyen.

Para la directora deportiva de Avenida, Raquel Romo, “tener a Stephanie es contar con una amenaza ofensiva constante, incluso en los momentos más complicados. Si, además, le añadimos su físico, nos permitirá ganar presencia también en defensa”.

Por otro lado, según Raquel, “su decisión de incorporarse a este equipo, refleja su apuesta por el proyecto de Avenida, y será importante contar con su carácter dentro y fuera de la pista, además de su experiencia y competitividad en momentos clave”