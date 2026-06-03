La cuenta de baloncesto femenino @break152609 coloca a la alero gallega en el club charro

Claudia Soriano e Inés Santibáñez son las dos únicas jugadoras oficializadas por Perfumerías Avenida para la temporada 2026/27. Y pronto tendrán más compañeras, según indicaba la cuenta de Perfumerías Avenida en X.

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Según la cuenta de X de @break152609, especializada en baloncesto femenino, uno de los fichajes del club charro será Marta Canella. La alero gallega, trabajadora incansable, sería una de las caras nuevas de Perfumerías Avenida.

Canella se formó en las categorías inferiores del Celta y cuando con pasado en el Baloncesto Aros, Barça CBS y Girona. En este último equipo ha permanecido durante tres años. Ahora, todo hace indicar que jugará en el pabellón de Würzburg Silvia Domínguez como jugadora de Perfumerías Avenida.