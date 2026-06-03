El operativo de incendios 2026 contará con 62 nuevas cámaras y refuerzo de medios terrestres y aéreos

El dispositivo de lucha contra incendios forestales 2026, expuesto en el Centro para la Defensa contra el Fuego, estará integrado por 5.075 profesionales, 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, además de 365 autobombas y vehículos pick-up, junto a una amplia red de vigilancia compuesta por 322 puestos y cámaras distribuidos por el territorio.

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Entre las principales novedades de la campaña destacan la incorporación de nuevas cuadrillas de intervención rápida con medios aéreos, el aumento de maquinaria pesada como bulldozer y equipos de desbroce, y la ampliación del sistema de videovigilancia con 62 nuevas cámaras, lo que eleva la red a 162 puntos de control en toda la Comunidad.

Asimismo, el operativo incorpora avances tecnológicos como drones con cámaras térmicas y sistemas LIDAR, mejoras en comunicaciones mediante tecnología satelital y nuevas herramientas digitales para el seguimiento y gestión de incendios, con el fin de optimizar la coordinación y la respuesta ante emergencias.

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La campaña 2026 se desarrollará bajo el marco del plan INFOCAL, que refuerza la organización y coordinación entre administraciones públicas, incluyendo la gestión autonómica, estatal y local en situaciones de emergencia forestal.

Durante la presentación, la Junta ha señalado que en lo que va de año se han registrado 633 incendios, de los cuales el 83 % han sido conatos, sin producirse ningún gran incendio forestal, lo que pone en valor el trabajo preventivo del operativo.

El consejero de Medio Ambiente ha subrayado la importancia de la prevención y la colaboración ciudadana, recordando que la gran mayoría de incendios tienen origen humano, e insistiendo en extremar las precauciones durante las labores agrícolas y forestales.