La ciudad textil abre la programación de sus fiestas desde este miércoles con los talleres para la creación de alfombras de sal

Desde el día 5 al 7 de junio Béjar disfrutará de una de sus fiestas con más renombre, el Corpus que despierta de nuevo la tradición de los Hombres de Musgo. El Ayuntamiento de la ciudad ha organizado un programa en el que destaca el Mercado de las Tres Culturas, que estará abierto en la plaza de Béjar. La edil Ana Vicente, ha sido la encargada de presentar la programación detallando que el mercado abrirá el viernes por la tarde y se prolongará hasta el domingo. Un mercado que contará con actividades muy variadas, con pasacalles, malabaristas, circo, espectáculos musicales, exhibiciones de cetrería y talleres, especialmente pensados algunos de ellos para los niños.

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Por otra parte, la procesión del Corpus arrancará como es tradición en el convento de San Francisco para proceder a vestir a los hombres de Musgo, la misa en Santa María la Mayor a las 10.00 y después la procesión, que este año cambiará ligeramente el itinerario ya que la comitiva irá por la calle mateo Hernández en lugar de por Mansilla.

Además, se ha programado una proyección del documental Los Hombres de Musgo de Juan Carlos Verona que tendrá lugar el jueves en todas las salas en Cine Béjar a las 20.00 horas.

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Por otra parte, durante toda la semana posterior se han programado actuaciones musicales en el Teatro Cervantes gratuitas. El lunes 8 el concierto de Carlos Soto, el martes 9 actuará la Coral de Béjar, el miércoles serán Kabayla Zingary, el jueves Mora y Majuelo y el grupo de folk Entavía actuará el sábado. Además, habrá una actuación del grupo de ballet José Lidón cuya recaudación será solidaria y que tendrá un precio de entrada de 2 euros.