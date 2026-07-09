La industria textil y la sierra centran el nuevo mural de Béjar

El pasado textil de la ciudad, la mirada puesta en la Sierra de Béjar... así es el nuevo mural que se acaba de inaugurar en Béjar. Se trata de una obra ejecutada por Dani Martín e iniciada gracias a una propuesta de las concejalas no adscritas Olga García y Araceli Dorado.

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El acto de inauguración del mural ha contado con la presencia y la intervención del artista, Daniel Martín, del alcalde de Béjar, Antonio Cámara, las concejalas Olga García y Araceli Dorado además de la presidenta de la Agrupación de Fabricantes Textiles de Béjar, Susana Morán, entre otros.

El mural, de grandes dimensiones pasa a convertirse en un importante atractivo de la Plaza de Martín Mateos en que se ubica, cumpliendo con el objetivo que se marcaban García y Dorado de embellecer el casco histórico bejarano poniendo en valor el sector textil, actividad económica que ha caracterizado a la ciudad de Béjar en los últimos siglos, que llegó a convertirse en una ciudad eminentemente industrial precisamente en base al sector textil, habiendo sido conocida la ciudad en materia económica en toda España precisamente por su actividad en esta industria.

Y es que, tal y como señaló la concejala Olga García en el acto de inauguración, el mural artístico que ya decora esta parte del casco histórico bejarano busca “tanto reforzar la identidad local bejarana, como dinamizar el entorno urbano conmemorando ese carácter de nuestra ciudad ligado a la industria textil, en la cual Béjar destacó como productora de paños de lana de alta calidad, entre ellos la famosa prenda de la capa española o bejarana”.

De este modo, tal y como apuntó García, el desarrollo de la industria textil en Béjar “no solo ha impulsado la economía de nuestra ciudad durante varios siglos, sino que contribuyó de forma decisiva a configurar en gran medida la estructura social, urbana y cultural de la ciudad, que no podrían entenderse sin esta actividad”.

Mural Industria Textil Dani Martin Bejar (2)

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Por este motivo, señaló que el mural es una forma de “hacer justicia” con el textil en el casco histórico de la ciudad, apuntando que “la memoria textil bejarana requiere de nuevas formas de difusión para mantenerse vigente tanto entre las generaciones actuales, como para las futuras, por lo que consideramos que un mural artístico dedicado a la industria textil en el casco histórico de nuestra ciudad supone un elemento esencial para poner en valor la memoria histórica industrial bejarana”.

Por otro lado, García valoró que la ubicación escogida permite dotar de una gran visibilidad al mural, sobre el que además señaló que “tiene también el elemento simbólico de situarse junto a la calle La Capa, que desemboca en la plaza Martín Mateos en la pared en la que se ubica el mural, siendo precisamente la capa el elemento quizá más representativo de la industria textil bejarana y que le dio más notoriedad”.

Por otro lado, respecto a Nicomedes Martín Mateos, que da nombre a la plaza en que se ubica el mural inaugurado, ha recordado sus ligazones con el textil, ya que fue promotor, profesor y director durante 13 años de la Escuela Industrial de Béjar, escuela íntimamente ligada a la industria textil de la ciudad, un hecho al que habría que sumar que Martín Mateos era hijo de dos tejedores de Béjar, Manuel y Petra.