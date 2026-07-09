Carmen Seguín, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones, ha compartido algunas de las claves que sirven para entender el futuro de la cultura salmantina

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado durante estos días su programación para las Ferias y Fiestas 2026, uno de los acontecimientos más esperados tanto para los habitantes de la ciudad como para los miles de turistas y curiosos que se acercan hasta la capital del Tormes para disfrutar de cada uno de los eventos que se organizan en la Plaza Mayor.

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Al igual que nos explicaba la representante municipal, el ágora salmantino es el lugar destinado por y para todos, con conciertos de primer nivel que se tienen que disfrutar de manera gratuita. En pleno corazón de Salamanca, se piensa en la comunidad charra para que puedan divertirse sin que sea algo exclusivo, a diferencia de lo que podría ocurrir en otras ciudades.

Por esto mismo, el turismo musical también se torna como uno de los retos futuros, no siendo para menos, cuando miles de personas cruzan el país en pro de disfrutar de los mejores grupos del antes y el ahora. Como ha explicado Seguín, el objetivo es que La Aldehuela “se convierta en un espacio de conciertos, de grandes conciertos, un complemento y sustituto. Que tenga otro tipo de eventos a los de la Plaza Mayor”.

En este caso se hablaría de conciertos de pago, como el festival que ya se adelantó hace unos meses. Un evento que estará destinado al público joven y universitario que llega a la ciudad. Se espera que sean unas 12.000 personas las que asistan, pero la capacidad de La Aldehuela es de casi tres veces más, cifrado en unas 31.000 personas que podrían disfrutar de los eventos si se organizara adecuadamente. De momento han querido reducir el número para mantener la prudencia y e ir incrementando esto a medida que se realicen los eventos. La clave es disfrutar, sí, pero siempre con la garantía de seguridad.

Así pues, el planteamiento es clave para explotar este espacio y atraer grandes eventos que no se podrían celebrar en la ciudad si no fueran de pago. Se buscará además atraer artistas del más alto nivel, de cientos de miles de caché, precios que no podrían pagar desde ninguna institución local o muy pocas en España.

Aquí entra otra clave añadida, que los artistas, en la actualidad, cada vez ven menos atractivo realizar conciertos de manera gratuita, por lo que prefieren ir a entrada para garantizar, en el caso de llenar el recinto, más ingresos. Esto mismo ya se está hablando con promotores nacionales e internacionales de cara a cerrar conciertos futuros que comenzarían previsiblemente a partir de 2027 (como el ya mencionado festival).

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A pesar de que la gente pudiera llegar a pensar que el turismo podría ser de borrachera, sería el concepto más equivocado, como se ha demostrado en otras ciudades, siendo un turismo de calidad que se tiene ‘controlado’ al estar dentro de un recinto donde se invierte de manera activa. Tan solo en Reino Unido han sido 5.000 millones de euros el pasado año, por lo que para Salamanca podría ser un gran aliciente.