La 'Prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y vivienda, una de las 334 medidas del pacto entre PP y Vox

La 'prioridad nacional' entra de lleno en el pacto entre PP y Vox para la gobernabilidad de la Comunidad durante los próximos cuatro años. El Partido Popular y Vox han presentado este miércoles su acuerdo que está compuesto por 19 ejes y 324 medidas, según informa la Agencia ICAL.
Entre la medidas pactadas, se incluye el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales o sobre la vivienda, aunque Fernández Mañueco ha aclarado que estará dentro del marco jurídico y que se trata del mismo texto que en Extremadura y en Aragón, según Europa Press.
El Gobierno, presidido por Alfonso Fernández Mañueco se conformará con dos vicepresidencias, una que ostentará Pollán para Vox y otra para el PP. También cede a la formación de extrema derecha tres consejerías que se ocuparán de materias como Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Medio Rural y Cultura Turismo y Deporte. Las otras siete serán para los populares: Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Empleo, Universidades y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad y Transformación Digital.
En el acuerdo, a diferencia de los rubricados en Aragón y Extremadura, el PP no cede a Vox la designación de un senador autonómico y así dos senadores corresponderán al PP y un tercero al PSOE.
En la valoración inicial del acuerdo, Mañueco señaló el de hoy como “un día bueno para Castilla y León” porque el documento sellado por PP y Vox “responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el pasado 15 de marzo”, según ha recogido la Agencia ICAL.
Así, las medidas acordadas ofrecen “estabilidad a nuestra tierra” en un horizonte de futuro de los próximos cuatro años, y buscan “el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, los mayores y las familias de la Comunidad y un compromiso claro con el campo”. “Es un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, subrayó el futuro presidente de la Junta.
Para Pollán es un pacto "amplio y extenso" para dar estabilidad durante los próximos cuatro años.
El objetivo, según adelantó Fernández Mañueco, es que la sesión de investidura del próximo presidente de la Junta se celebre la próxima semana en las Cortes.