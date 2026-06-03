La 'Prioridad nacional' en el acceso a ayudas sociales y vivienda, una de las 334 medidas del pacto entre PP y Vox

La 'prioridad nacional' entra de lleno en el pacto entre PP y Vox para la gobernabilidad de la Comunidad durante los próximos cuatro años. El Partido Popular y Vox han presentado este miércoles su acuerdo que está compuesto por 19 ejes y 324 medidas, según informa la Agencia ICAL.

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Entre la medidas pactadas, se incluye el concepto de 'prioridad nacional' en el acceso a las ayudas sociales o sobre la vivienda, aunque Fernández Mañueco ha aclarado que estará dentro del marco jurídico y que se trata del mismo texto que en Extremadura y en Aragón, según Europa Press.

El Gobierno, presidido por Alfonso Fernández Mañueco se conformará con dos vicepresidencias, una que ostentará Pollán para Vox y otra para el PP. También cede a la formación de extrema derecha tres consejerías que se ocuparán de materias como Desregulación, Familia y Ayudas Sociales; Agricultura, Ganadería y Medio Rural y Cultura Turismo y Deporte. Las otras siete serán para los populares: Presidencia; Economía y Hacienda; Industria, Empleo, Universidades y Comercio; Sanidad y Bienestar Social; Educación; Medio Ambiente y Energía y Movilidad y Transformación Digital.

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En el acuerdo, a diferencia de los rubricados en Aragón y Extremadura, el PP no cede a Vox la designación de un senador autonómico y así dos senadores corresponderán al PP y un tercero al PSOE.

En la valoración inicial del acuerdo, Mañueco señaló el de hoy como “un día bueno para Castilla y León” porque el documento sellado por PP y Vox “responde al resultado de las urnas y a la voluntad expresada por todas las personas de Castilla y León el pasado 15 de marzo”, según ha recogido la Agencia ICAL.

Así, las medidas acordadas ofrecen “estabilidad a nuestra tierra” en un horizonte de futuro de los próximos cuatro años, y buscan “el crecimiento económico, la creación de empleo, el fortalecimiento de los servicios públicos, el apoyo a los jóvenes, los mayores y las familias de la Comunidad y un compromiso claro con el campo”. “Es un acuerdo de gobierno amplio y extenso que toca todos los sectores y prácticamente todos los temas”, subrayó el futuro presidente de la Junta.

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Para Pollán es un pacto "amplio y extenso" para dar estabilidad durante los próximos cuatro años.