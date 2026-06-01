CyL Digital llevará formación tecnológica a toda Castilla y León con actividades presenciales y online, además de 33 pruebas para acreditar competencias digitales

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha durante el mes de junio una nueva programación de CyL Digital que incluirá 175 actividades formativas gratuitas dirigidas a mejorar las competencias digitales de la ciudadanía.

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Del total de actividades previstas, 93 se desarrollarán en los espacios CyL Digital ubicados en las capitales de provincia, mientras que otras 82 tendrán lugar en los Centros Asociados del medio rural. Esta red cuenta actualmente con 347 sedes distribuidas por toda Castilla y León.

La programación se completará con 15 cursos online accesibles desde la plataforma CyL Digital, ofreciendo a los usuarios la posibilidad de formarse desde cualquier lugar y adaptar el aprendizaje a sus horarios y necesidades.

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Entre los contenidos que se impartirán durante junio figuran cuestiones de utilidad práctica como el uso de Sacyl Conecta, la realización de trámites administrativos por internet, la banca digital, la gestión segura desde dispositivos móviles o el manejo de redes sociales.

El programa mantiene también una atención específica a colectivos con mayores dificultades de acceso a las nuevas tecnologías, como personas mayores, desempleados, personas con discapacidad o población inmigrante. Asimismo, ofrece formación adaptada a autónomos, emprendedores y pequeñas empresas interesadas en incorporar soluciones digitales a su actividad.

Como complemento a esta oferta formativa, la Junta continuará impulsando la acreditación oficial de competencias digitales mediante TuCertiCyL. Durante junio se celebrarán 33 pruebas de evaluación de niveles básico e intermedio, destinadas a certificar oficialmente los conocimientos adquiridos, según recoge la Agencia Ical.