Castilla y León sumará tres nuevos profesionales a los Institutos de Medicina Legal en el refuerzo anunciado por Justicia

Castilla y León incorporará tres nuevos profesionales a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses dentro del plan de refuerzo impulsado por el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que prevé la contratación de 33 trabajadores en hasta cinco comunidades autónomas.

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La medida, anunciada este viernes por el departamento que dirige Félix Bolaños, contempla la incorporación de 23 técnicos de equipos psicosociales, entre ellos psicólogos, trabajadores sociales y educadores sociales, así como diez técnicos de autopsias. Los nuevos efectivos comenzarán a incorporarse a partir del próximo mes de julio.

Castilla y León será una de las cinco comunidades beneficiadas por este refuerzo, junto a Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Murcia. Del total de nuevas incorporaciones, Baleares recibirá 13 profesionales, Extremadura contará con nueve, Castilla-La Mancha y Murcia con cuatro cada una, mientras que Castilla y León sumará tres nuevos trabajadores.

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Según el Ministerio, esta actuación se enmarca en un plan integral para mejorar la eficiencia de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses en aquellos territorios donde las competencias de Justicia continúan dependiendo de la Administración General del Estado.

Los nuevos profesionales reforzarán servicios considerados clave para el funcionamiento de la Justicia, especialmente en la elaboración de informes periciales relacionados con casos de violencia de género y violencia sexual, procedimientos de guarda y custodia o intervenciones de carácter social y psicológico. También contribuirán a mejorar la capacidad de los institutos para la realización de autopsias judiciales.

El departamento de Justicia destaca que la incorporación de estos 33 trabajadores supondrá un incremento del 15,6% en la plantilla de personal laboral de los IMLCF afectados por la medida.