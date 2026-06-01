Salamanca se encuentra entre las cuatro provincias de Castilla y León con más del 68 % del gasto farmacéutico total de la Comunidad, según informaciones recogidas por la Agencia ICAL.

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Concretamente, la provincia salmantina alcanzó en 2025 los 121,47 millones (14,76 por ciento). Y, los medicamentos destinados al tracto alimentario y metabolismo concentraron el mayor volumen de gasto en toda la Comunidad.

Con estos datos, se refleja que la factura farmacéutica de Castilla y León volvió a marcar un máximo histórico en 2025 al superar por primera vez la barrera de los 822 millones de euros. Este incremento respondería a factores estructurales de la población de Castilla y León, una de las comunidades más envejecidas del país.

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Gasto farmacéutico en Castilla y León | ICAL

A esto se une el aumento de la esperanza de vida, la elevada prevalencia de enfermedades crónicas y pluripatológicas, así como la incorporación de nuevos tratamientos de alto impacto económico, que presionan el gasto.

Soria registró el menor gasto igual que Palencia y Segovia.