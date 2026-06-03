Dos fallecidos al chocar frontalmente dos camiones en Quintanilla de Arriba

Dos personas han fallecido en un accidente ocurrido en Quintanilla de Arriba, en Valladolid.

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Tal y como ha referido el 112, concretamente el suceso ha ocurrido en el kilómetro 314 de la N-122, al colisionar dos camiones.

Producto del fuerte impacto, los dos conductores han resultado heridos y atrapados en sus respectivas cabinas.

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Asimismo, el alertante informaba de que uno de los camiones estaba ardiendo.

Hasta el lugar se han movilizado agentes de la Guardia Civil de Tráfico de Valladolid, Bomberos de la Diputación de Valladolid, Emergencias Sanitarias -Sacyl-, un helicóptero medicalizado, un equipo médico de Peñafiel y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario solo ha podido confirmar el fallecimiento de ambos varones.