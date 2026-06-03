Detenido un hombre en Cepeda por tenencia ilícita de armas tras hallar la Guardia Civil tres pistolas y más de 300 cartuchos

La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 47 años en la localidad salmantina de Cepeda como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas, en el marco de la operación 'Kilama', desarrollada por agentes del Grupo de Información de la Comandancia de Salamanca.

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La investigación se inició el pasado mes de febrero gracias a los canales habituales de control y a la colaboración ciudadana, tras detectarse la posible posesión irregular de armas de fuego por parte de una persona que carecía de las licencias necesarias para su tenencia y depósito en España.

Tras varios meses de pesquisas y vigilancia, los agentes reunieron los indicios suficientes para solicitar la correspondiente autorización judicial. Una vez obtenida, procedieron al registro de la vivienda del sospechoso y de dos locales que regentaba en Cepeda.

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Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Guardia Civil Salamanca (@guardia_civil_salamanca) Durante los registros, la Guardia Civil intervino tres armas cortas de fuego, un arma considerada prohibida y más de 300 cartuchos de distintos calibres compatibles con las armas halladas.

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