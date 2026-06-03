Alrededor de las 11:00 horas de este miércoles 3 de junio, los bomberos de Salamanca se han movilizado hasta el cruce de la calle Serranos con la calle Cervantes.

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La caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia moviliza a los bomberos de Salamanca - Andrea Mateos

Estos profesionales se han trasladado hasta el lugar tras ser alertados de la caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia de Salamanca.

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La caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia moviliza a los bomberos de Salamanca - Andrea Mateos