La caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia moviliza a los bomberos de Salamanca

Alrededor de las 11:00 horas de este miércoles 3 de junio, los bomberos de Salamanca se han movilizado hasta el cruce de la calle Serranos con la calle Cervantes.
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Estos profesionales se han trasladado hasta el lugar tras ser alertados de la caída de una piedra de la fachada de la Universidad Pontificia de Salamanca.
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El suceso, tal y como ha podido conocer Salamanca 24 horas, no ha provocado ningún herido, aunque los bomberos de Salamanca han asistido para asegurar la zona y evitar futuras incidencias.