La colisión entre un turismo y una moto deja un herido en Villares de la Reina

A las 15:53 horas de este martes, un accidente ha tenido lugar en la calle Caño de las Pimientas, localizada en el municipio de Villares de la Reina.
En concreto, el incidente ha sido protagonizado por un turismo y una motocicleta, resultado herido el conductor de este último vehículo.
Tal y como informas desde el Servicio de Emergencias 1-1-2, el afectado se quejaba de dolores en la cadera y en el hombro, por lo que se Sacyl ha trasladado una UVI móvil. Además, en el lugar también se han personado agentes de la Policía Nacional de Tráfico de Salamanca.