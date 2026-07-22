A las 21:14 horas del pasado martes, 21 de julio, los servicios de emergencia se personaron en el paseo de los Madroños, a la altura del número 25, con motivo de un accidente de tráfico.
Tal y como han referido fuentes oficiales, el incidente estuvo protagonizado por un coche que, por causas que se investigan, chocó contra otro turismo estacionado resultando, como consecuencia, herido el conductor de este último.
Se trataría, señalan las mismas fuentes, de un hombre de mediana edad aquejado de dolor de cuello y espalda y que, además, estaba mareado.
Así pues, en el lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y una ambulancia de Sacyl que trasladó posteriormente al herido al Hospital de Salamanca.