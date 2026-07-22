El suceso tuvo lugar a las 21:14 horas del pasado martes y la víctima tuvo que ser trasladada al Hospital de Salamanca

A las 21:14 horas del pasado martes, 21 de julio, los servicios de emergencia se personaron en el paseo de los Madroños, a la altura del número 25, con motivo de un accidente de tráfico.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el incidente estuvo protagonizado por un coche que, por causas que se investigan, chocó contra otro turismo estacionado resultando, como consecuencia, herido el conductor de este último.

Se trataría, señalan las mismas fuentes, de un hombre de mediana edad aquejado de dolor de cuello y espalda y que, además, estaba mareado.