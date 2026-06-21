Un hombre resulta herido en el choque de dos coches en la Avenida Los Maristas

Un accidente de tráfico en la avenida Los Maristas, en Salamanca capital, donde un hombre ha resultado herido.
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El 112 de Castilla y León ha recibido un aviso alertando del suceso 20:09 horas cuando un alertante avisaba del choque dos coches.
Producto del impacto, un hombre de 55 años presentaba dolores en el pecho.
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En el lugar se han personado agentes de la Policía Local de Salamanca y una ambulancia para atender a la víctima in situ y valorar su posible traslado al Hospital de Salamanca.