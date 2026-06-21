Rescatado en helicóptero un joven tras una grave caída en la Senda del Chorro de Las Batuecas

Un joven de 19 años ha tenido que ser rescatado este domingo en la zona del Canchal de las Cabras Pintadas, dentro de la ruta de la Senda del Chorro de Las Batuecas, en el término municipal de La Alberca, tras sufrir una caída que le ha provocado diversas fracturas.

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La emergencia se ha comunicado a las 13:00 horas mediante el sistema de alertas de un teléfono móvil. El alertante informaba de que una persona había sufrido una caída con golpe en la cabeza y presentaba dificultades para respirar en una zona de difícil acceso.

Hasta el lugar se han desplazado tres patrullas de Seguridad Ciudadana, cuyos agentes han localizado a la víctima y han comprobado que se trataba de un varón de 19 años con varias fracturas derivadas del accidente. Los efectivos han asegurado la zona y han prestado una primera atención al joven mientras se coordinaba el dispositivo de evacuación.