La iniciativa, desarrollada en los CEAS de Centro, Garrido, Pizarrales y San José, fomenta las relaciones sociales y llega este año a unas 1.500 personas en la ciudad

Unas 200 mujeres participan en el proyecto Aula Cultural, una iniciativa que se desarrolla en los Centros de Acción Social (CEAS) de Centro, Garrido, Pizarrales y San José y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones personales y crear redes de apoyo entre mujeres en situación o riesgo de exclusión.

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A través de diferentes actividades y talleres, las participantes tienen un espacio de encuentro en el que compartir inquietudes, ampliar su círculo social y reforzar su participación en la vida comunitaria, favoreciendo además el acceso a la cultura y a la información.