Unas 200 mujeres participan en el proyecto Aula Cultural, una iniciativa que se desarrolla en los Centros de Acción Social (CEAS) de Centro, Garrido, Pizarrales y San José y que tiene como objetivo fortalecer las relaciones personales y crear redes de apoyo entre mujeres en situación o riesgo de exclusión.
A través de diferentes actividades y talleres, las participantes tienen un espacio de encuentro en el que compartir inquietudes, ampliar su círculo social y reforzar su participación en la vida comunitaria, favoreciendo además el acceso a la cultura y a la información.
El Aula Cultural forma parte de la programación social que este año llegará a alrededor de 1.500 personas en Salamanca, con propuestas dirigidas a mejorar la calidad de vida y facilitar el día a día de quienes más lo necesitan.