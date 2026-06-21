Salamanca alcanzará los 39 grados este domingo

La provincia de Salamanca afronta este domingo una jornada marcada por el calor extremo, con temperaturas que alcanzarán los 39 grados en amplias zonas de la Meseta salmantina. La Agencia Estatal de Meteorología mantiene activados avisos por altas temperaturas ante un episodio que se prolongará durante los próximos días.

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La jornada comenzará con temperaturas suaves, alrededor de los 20 grados durante la madrugada, pero el ascenso térmico será rápido desde primeras horas de la mañana. A partir del mediodía, los termómetros superarán con facilidad los 36 grados, alcanzando los 39 grados en las horas centrales de la tarde.

El cielo permanecerá despejado durante prácticamente todo el día, con escasa nubosidad y sin riesgo de precipitaciones. Además, el índice de radiación ultravioleta se situará en valores muy altos, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol entre las 12:00 y las 18:00 horas.