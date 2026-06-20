Fallece Julián Gutiérrez Bernal, delegado provincial de Atletismo y juez federativo en Salamanca

El atletismo salmantino está de luto tras el fallecimiento este sábado de Julián Gutiérrez Bernal, conocido como “Julianín”, a los 82 años de edad.

Publicidad Publicidad

Gutiérrez Bernal ejerció como delegado provincial de Atletismo en Salamanca durante los últimos años del pasado siglo y los primeros del presente.

Además de su labor en la estructura federativa, fue juez de atletismo, vinculado durante años a la organización y desarrollo de competiciones en la provincia.