Fallece Julián Gutiérrez Bernal, delegado provincial de Atletismo y juez federativo en Salamanca

El atletismo salmantino está de luto tras el fallecimiento este sábado de Julián Gutiérrez Bernal, conocido como “Julianín”, a los 82 años de edad.
Gutiérrez Bernal ejerció como delegado provincial de Atletismo en Salamanca durante los últimos años del pasado siglo y los primeros del presente.
Además de su labor en la estructura federativa, fue juez de atletismo, vinculado durante años a la organización y desarrollo de competiciones en la provincia.
El funeral por su eterno descanso se celebrará este domingo, 21 de junio, a las 11:00 horas, en la iglesia del Sagrario de su localidad natal, Ciudad Rodrigo.