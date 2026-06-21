El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha organizado el taller interactivo ‘Grupo de apoyo a familias online’.
Esta iniciativa municipal está diseñada específicamente para personas que se encargan del cuidado de mayores de 60 años o más que presenten quejas subjetivas de memoria o un deterioro cognitivo leve. Como requisito de acceso, los participantes deben estar empadronados en la ciudad de Salamanca.
El programa formativo y de soporte se estructurará en dos sesiones virtuales que se llevarán a cabo los próximos días 23 y 24 de junio, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Las jornadas serán impartidas por la doctora Paula Prieto Fernández, reconocida neuropsicóloga de la Unidad de Memoria de la UPSA, quien aportará pautas, herramientas prácticas y un espacio de desahogo y asesoramiento para los familiares.
Las personas interesadas en asegurar su plaza tienen de plazo para apuntarse hasta el mismo 23 de junio. Las inscripciones se pueden formalizar de manera sencilla a través de dos canales: llamando al número de teléfono 650 588 663 o enviando un correo electrónico con sus datos a la dirección unidadmemoria@upsa.es.