El programa formativo y de soporte se estructurará en dos sesiones virtuales que se llevarán a cabo los próximos días 23 y 24 de junio

El Ayuntamiento de Salamanca, en colaboración con la Unidad de Memoria de la Facultad de Psicología de la Universidad Pontificia de Salamanca, ha organizado el taller interactivo ‘Grupo de apoyo a familias online’.

Publicidad Publicidad

Esta iniciativa municipal está diseñada específicamente para personas que se encargan del cuidado de mayores de 60 años o más que presenten quejas subjetivas de memoria o un deterioro cognitivo leve. Como requisito de acceso, los participantes deben estar empadronados en la ciudad de Salamanca.

El programa formativo y de soporte se estructurará en dos sesiones virtuales que se llevarán a cabo los próximos días 23 y 24 de junio, en un horario de 17:00 a 19:00 horas. Las jornadas serán impartidas por la doctora Paula Prieto Fernández, reconocida neuropsicóloga de la Unidad de Memoria de la UPSA, quien aportará pautas, herramientas prácticas y un espacio de desahogo y asesoramiento para los familiares.