120 salmantinos participan en el proyecto Conectad@s para combatir la brecha digital y la soledad

El Ayuntamiento de Salamanca ha impulsado el proyecto Conectad@s, una iniciativa que ha reunido a 120 personas en los Centros de Acción Social (CEAS) de la ciudad con el objetivo de combatir la brecha digital, prevenir el aislamiento social y fomentar la inclusión a través del uso de las nuevas tecnologías.

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La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, destacó durante una visita al Centro Municipal Integrado Trujillo la importancia de la tecnología como herramienta para mejorar la calidad de vida y favorecer la participación social de las personas más vulnerables.

El programa se ha desarrollado en los CEAS de El Rollo, Centro, San José y Pizarrales, donde se han creado grupos estables de aprendizaje y encuentro dirigidos principalmente a personas mayores, desempleadas o con responsabilidades de cuidado que encuentran mayores dificultades para acceder a recursos digitales.