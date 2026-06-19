SACYL refuerza la asistencia sanitaria en verano con la contratación de más de 600 profesionales en Salamanca

SACYL ha reforzado la asistencia sanitaria contratando más de 6.453 profesionales en el conjunto de Castilla y León, de los cuales 426 corresponden a la provincia de Salamanca y más en concreto al hospital de Salamanca y otros 185 para nuevos profesionales en Atención Primaria. Además, se suman nuevas unidades de soporte vital básico en Ledesma y soporte vital avanzado en Peñaranda de Bracamonte.

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Todo esto se debe a que en los meses de verano se produce un descenso de la actividad, motivado por las vacaciones, lo que ha motivado a la Junta de Castilla y León, y más en concreto a la Consejería de Sanidad, a adecuar todos los recursos y medios disponibles para paliar los efectos de la pérdida de personal temporal.

En cuanto al personal que se contratará en el conjunto de la región, serán 170 médicos, 1.331 en enfermería (incluido matronas), 1.156 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAES) y 439 técnicos superiores sanitarios; y en la parte de personal de gestión y servicios hay que sumar otros 2.200 (entre los que se incluyen 800 celadores).

Por otro lado, en Atención Primaria se prevén, en Castilla y León, 144 médicos de familia y 10 pediatras, mientras que los otros 418 son para auxiliares administrativos, TCAES, celadores, fisioterapeutas, higienistas dentales, trabajadores sociales y odontólogos, entre otros.

En Atención Especializada, se divide en provincia de esta forma: 27 en Miranda de Ebro, 46 en Aranda de Duero, 41 en Medina del Campo, 190 en Ávila, 140 en El Bierzo, 206 en Palencia, 301 en Segovia, 147 en Soria, 289 en Zamora, 261 en Burgos, 393 en León, 426 en Salamanca, 318 en el Río Hortega de Valladolid y 311 en el Clínico de Valladolid, para un total de 2.908.

En Atención Primaria, se divide en provincia de esta forma: 179 en Ávila, 122 en Burgos, 60 en El Bierzo, 47 en León, 55 en Palencia, 185 en Salamanca, 105 en Segovia, 40 en Soria, 97 en Valladolid Este, 121 en Valladolid Oeste y 84 en Zamora, para un total de 1.095 contratos estivales.