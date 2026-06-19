El Hospital de Salamanca utiliza por primera vez una herramienta de IA para mejorar el diagnóstico del cáncer de próstata

El Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (CAUSA) ha iniciado durante esta semana el uso de una nueva herramienta tecnológica basada en Inteligencia Artificial (IA) destinada a apoyar el diagnóstico precoz y preciso del cáncer de próstata a través del análisis de resonancias magnéticas.

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En este sentido, la doctora Manuela Martín Izquierdo, especialista en Radiodiagnóstico y referente en imagen prostática, ha presentado este viernes el proyecto, destacando el potencial de esta tecnología como apoyo al trabajo clínico de los profesionales sanitarios.

Aún así, ha subrayado que este programa no sustituye al radiólogo, sino que actúa como una herramienta de apoyo que aporta seguridad, precisión y eficiencia a la hora de interpretar las imágenes.

Como se ha comentado, esta semana se ha realizado la primera prueba de diagnóstico con un paciente, "con buenos resultados de imagen y precisión". Así, esta solución tecnológica utiliza algoritmos avanzados de Inteligencia Artificial capaces de analizar imágenes de resonancia magnética prostática, ofreciendo segmentación automatizada de la glándula prostática, ayudando a identificar lesiones sospechosas y facilitando una mayor precisión diagnóstica.