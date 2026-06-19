Aparcar con una línea simple o doble, azul o verde: ¿qué significan cada una de ellas en Salamanca?

Años atrás, muchos, los usuarios únicamente se preocupaban por sacar la billetera y pagar la zona ORA. No existían zonas verdes ni de otros colores como en distintos lugares de España y solamente se preocupaban por pagar la zona azul.

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En la actualidad, todo esto ha cambiado en pro de mejorar el tráfico de vehículos y el estacionamiento de los mismos. Si antes no existían zonas peatonales como hoy las conocemos, tampoco había Zonas de Bajas Emisiones ni medidas similares que impidieran circular con nuestro vehículos por el centro de Salamanca.

Dejando ese tema ‘aparcado’, cabe destacar que hay que saber diferenciar entre las diferentes líneas azules y verdes y el significado de las mismas. Además, también habrá que hacerlo con las que sean dobles o donde se haya pintado una.

En el caso de las líneas azules corresponden a las zona A, las que tienen un límite de dos horas como máximo de estacionamiento. En el caso de las zonas B, serían las verdes, donde se permite aparcar más de este tiempo y, por lo tanto, olvidarlo de renovar el ticket de la ORA.

Doble Línea Verde En La Zona Ora En Salamanca

Una Línea Verde En La Zona Ora De Salamanca

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