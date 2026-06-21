Un incendio de gran envergadura en el Centro de Tratamiento de Residuos de Gomecello moviliza un amplio despliegue

Un incendio declarado en una nave del Centro de tratamiento de Residuos Urbanos, situada en el término municipal de Gomecello, ha obligado a movilizar este domingo a varias dotaciones de los Bomberos.

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Tal y como han informado desde el 112 de Castilla y León, desde las 14:48 horas se habrían recibido más de 50 llamadas alertando de la presencia de llamas y una densa columna de humo en el lugar, ubicado en la DSA-660.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los parque Villares de la Reina, con apoyo de Ledesma, para reforzar las labores de extinción ante la necesidad de ampliar el dispositivo. Continúan trabajando en las labores de extinción y control del fuego, así como patrullas de la Guardia Civil.

Incendio en la planta de residuos de Gomecello