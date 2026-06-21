Según la información facilitada por las autoridades, la mujer salió de su domicilio alrededor de las 13:30 horas y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero

La Guardia Civil mantiene activado un dispositivo de búsqueda para localizar a América, una mujer de 67 años cuya desaparición fue comunicada este domingo en la zona de la Urbanización Las Dunas, en el municipio salmantino de Cabrerizos.

Publicidad Publicidad

Según la información facilitada por las autoridades, la mujer salió de su domicilio alrededor de las 13:30 horas y desde entonces no se tienen noticias sobre su paradero. Las circunstancias de la desaparición han motivado la puesta en marcha de un operativo de búsqueda en el que participan patrullas de la Guardia Civil.

América mide aproximadamente 1,65 metros de estatura. En el momento de su desaparición vestía pantalón negro y blusa azul. Además, las autoridades han señalado que no llevaba consigo teléfono móvil ni dinero, lo que dificulta las labores de localización.

El dispositivo desplegado cuenta con la participación de la Guardia Civil y se desarrolla con el conocimiento y la colaboración de la Policía Nacional y la Policía Local de Salamanca.