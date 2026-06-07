Trasladado al hospital tras ser atropellado en un paso de peatones en la avenida Luis de Camones

Un varón de unos 20 años ha resultado herido en la pierna tras ser atropellado por un turismo cuando cruzaba por un paso de cebra en Salamanca en la madrugada de este domingo.

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El suceso se ha registrado a las 03:26 horas en la avenida Luis de Camones, en el cruce con la calle Doctor Miguel Moraza. El joven fue golpeado por un vehículo cuando atravesaba el paso de peatones, sufriendo lesiones en una pierna.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y los servicios de Emergencias Sanitarias – Sacyl, que movilizaron una ambulancia de soporte vital básico.

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