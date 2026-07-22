Una menor y una joven, heridas en un accidente de tráfico en Villares de la Reina

Una joven y una menor han resultado heridas en un accidente de tráfico ocurrido en el polígono industrial de Villares de la Reina.

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El siniestro se ha producido a las 13:45 horas en la calle Caño de las Pimientas, a la altura del número 50. Según la información facilitada por la Guardia Civil de Tráfico al Servicio de Emergencias 112, un turismo habría colisionado por alcance contra otro vehículo que se encontraba realizando una maniobra de marcha atrás.

Como consecuencia del impacto, una mujer joven y una menor, ambas conscientes en todo momento, han manifestado dolor en el cuello, por lo que se ha solicitado asistencia sanitaria.