Heridos un menor y dos mujeres al ser atropellados por un vehículo en la avenida de Comuneros

Un menor y dos mujeres han resultado heridas al ser atropelladas por un turismo en la avenida de Comuneros.

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Según la información remitida por el equipo de comunicación del Servicio de Emergencias 112 Castilla y León, en torno a las 12:15 horas han recibido varias llamadas que alertaban del atropello a tres personas a la altura del número 17 de la mencionada vía.

Esas mismas fuentes han asegurado que el vehículo estaba realizando una maniobra marcha atrás cuando ha impactado contra las tres personas. No obstante, algunos testigos han asegurado a este medio que el vehículo estaba saliendo del garaje.

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Policía Local de Salamanca, así como una ambulancia de Emergencias Sanitarias - Sacyl, Policía Nacional y Bomberos del Ayuntamiento de Salamanca, que han colocado una lona para tapar a los heridos mientras les atienden los servicios de emergencias. Los tres heridos han sido trasladados hasta el Hospital Universitario.