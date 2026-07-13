Los ladrones de cobre también actúan en Nuevo Naharros

Los ladrones de cobre estuvieron la pasada semana muy activos por la zona sureste de Salamanca. Si el viernes se produjo el robo de más de 4.000 metros de cableado de cobre en el área civil del aeropuerto de Matacán, el martes también actuaron en la zona de Nuevo Naharros y Pelabravo.

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Según ha podido saber Salamanca24horas.com, el martes se llevó a cabo otro robo en las inmediaciones de Nuevo Naharros, sustrayendo el cableado del alumbrado público de la zona que discurre desde la glorieta de acceso a Pelabravo, hasta el cruce con la carretera de Santa Marta de Tormes y el núcleo urbano de Nuevo Naharros.

Este robo ha hecho que se vean afectadas las farolas de la zona que actualmente se encuentran sin energía.

Robo en Matacán Durante el fin de semana y hasta este lunes, algunas zonas del área civil del aeropuerto de Matacán se encuentran inoperativas.

Otro robo de cableado de cobre ha dejado sin suministro a varias zonas como son el helipuerto del 112, el hangar de lo hidroaviones, el lugar de mantenimiento de SENASA, la escuela de Adventia o donde se imparten las FP.

Para paliar este déficit en el suministro se está llevando a cabo la instalación de generadores eléctricos.