Encuentran un yacimiento de litio y rubidio en la provincia de Salamanca: “Es de importancia mundial”

Berkeley Energía ha descubierto un yacimiento de los minerales críticos de litio y rubidio en el suroeste de la provincia de Salamanca.

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Se trata de unos recursos de “importancia mundial” hallados en su proyecto de exploración Conchas, del que es propietaria al 100%, ubicado entre los municipios de Espeja y Fuentes de Oñoro.

Ha sido la propia empresa la que ha comunicado el hallazgo a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), confirmando el potencial que tiene este yacimiento para el desarrollo de estos materiales estratégicos.

Un yacimiento con litio y rubidio desde la superficie Tal y como ha valorado la compañía, la investigación ha detectado zonas poco profundas y de gran espesor con mineralización de litio y rubidio, además de otros elementos de valor como estaño, cesio, berilio, niobio y tentalio.

Lo más positivo de este yacimiento, según Berkeley, es que la mineralización comienza prácticamente desde la superficie y continúa en profundidad, considerando que las características del depósito lo hacen apto para una explotación a cielo abierto.

Proyecto Conchas en Salamanca

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La importancia del rubidio La empresa, según el comunicado de prensa, destaca especialmente el potencial del rubidio, un recurso de "importancia mundial". Considerada una materia prima crítica en muchos países por su uso en sectores tecnológicos e industriales.

Países como Estados Unidos, Japón y Nueva Zelanda ya catalogan el rubidio como un mineral crítico por su importancia estratégica y el aumento de la demanda, mientras que también adquiere cada vez más relevancia en Europa y Canadá.

Por su parte, el litio forma parte de la lista de materiales críticos y estratégicos de la Unión Europea, al ser un componente esencial para la fabricación de baterías destinadas a vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento energético.

Las acciones de Berkeley suben casi un 6 % tras anunciar el hallazgo de minerales críticos en Salamanca Tal y como recoge Europa Press, las acciones de Berkeley Energia se han disparado este martes cerca de un 6 % en Bolsa después de que la compañía anunciara el descubrimiento de minerales críticos en su proyecto Conchas.