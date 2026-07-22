El Ayuntamiento de Salamanca activa recomendaciones ante la llegada de una ola de calor

Salamanca afrontará este miércoles y jueves las jornadas más calurosas de la semana, con temperaturas que podrían alcanzar los 36 grados, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Ante esta situación, el Ayuntamiento ha lanzado un aviso a la población y, especialmente, a quienes trabajan al aire libre.

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Las principales recomendaciones son evitar el sol entre las 12:00 y las 17:30 horas, beber agua de forma frecuente aunque no se tenga sed, utilizar ropa ligera y protección solar, y permanecer en zonas de sombra durante las horas de más calor.

Para los trabajadores al aire libre, el Consistorio recuerda que, con el actual aviso amarillo, se aconseja realizar pausas de 10 minutos por cada 45 minutos de trabajo y mantener una hidratación constante. Si la situación empeora y se activa el aviso naranja o rojo, se reorganizarán los turnos e incluso podrán suspenderse los trabajos no esenciales en las horas centrales del día.

El Ayuntamiento también pide extremar la vigilancia sobre personas mayores, menores y enfermos crónicos, los colectivos más vulnerables ante las altas temperaturas.

Además, recuerda que ante un posible golpe de calor, con síntomas como confusión, piel muy caliente o pérdida de conocimiento, es imprescindible llamar al 112 y trasladar a la persona afectada a un lugar fresco mientras llegan los servicios de emergencia.