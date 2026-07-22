Un hombre resulta herido con quemaduras en el incendio de una vivienda en Salamanca capital

Un hombre de unos 50 años ha resultado herido este miércoles tras declararse un incendio en la cocina de una vivienda de la calle Montellano, en Salamanca capital, provocado, al parecer, por una sartén con aceite que echó a arder.

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El 112 de Castilla y León habría recibido el aviso a las 14:54 horas, infomando de que el fuego ya había podido ser sofocado, aunque el inmueble estaba completamente invadido por el humo.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de la Policía Local de Salamanca, agentes del Cuerpo Nacional de Policía y una dotación de los Bomberos de Salamanca, que inspeccionaron la vivienda y realizaron labores para ventilar el inmueble y certificar que, efectivamente, el incendio estaba totalmente extinguido.

Durante la intervención, los bomberos solicitaron asistencia sanitaria para un varón, quien presentaba quemaduras en las manos, además de síntomas compatibles con inhalación de humo.