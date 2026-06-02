Un hombre herido con quemaduras en un brazo en un incendio en Pizarrales

Un hombre de 70 años ha resultado herido este martes tras declararse un incendio en un solar situado entre las calles Victoria y Caída de Valhondo, en Pizarrales.

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El aviso se recibió a las 17:21 horas a través del Centro de Emergencias 112 de Castilla y León, donde varios alertantes informaron de un fuego en un solar de la zona. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y Bomberos.

Durante la intervención, los servicios de emergencia solicitaron asistencia sanitaria para atender a una persona que había sufrido quemaduras. El 112 dio aviso a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico.

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Los sanitarios atendieron en el lugar a un varón de 70 años que presentaba quemaduras de primer y segundo grado en el brazo y antebrazo derechos. Posteriormente, fue trasladado al Hospital de Salamanca.