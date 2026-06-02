Hugo de Bustos fue una de las sensaciones de Unionistas durante la primera vuelta y, lamentablemente, la segunda mitad de la temporada apenas estuvo disponible por las lesiones. Aun así, el extremo charro pone una nota muy alta a la campaña anterior y reconoce la importancia de Ramiro, De la Nava y Álvaro Gómez en el vestuario.

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¿Qué sensaciones le ha dejado la temporada? “Son sensaciones muy positivas en lo general. Ya no solo en lo individual, que dejando de lado la segunda vuelta que tuve mala suerte con las lesiones, en la primera vuelta estuve muy bien. Yo buscaba adaptarme a la categoría y se ha visto que lo ha hecho bien. Y como equipo, también ha sido todo muy positivo. Hubiese sido perfecto jugar el playoff”.

Su primera vuelta fue muy buena y con goles. “Me sentía muy cómodo. Era un salto grande respecto a Tercera RFEF, pero tenía la confianza del entrenador y de los compañeros y lo trasladé al campo”.

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¿Por qué se ha lesionado tanto Hugo de Bustos? “Me gustaría saberlo. Creo que hay mala suerte porque no me había lesionado nunca excepto una vez el año pasado. Este año me he cuidado mucho los descansos y la alimentación y mira… ha sido una pizca de mala suerte en la última lesión porque estaba ya en readaptación”.

¿Cómo ha sido el trabajo mental cuando uno está fuera del verde? “Es complicado. Lo llevo un poco mal. Estar allí en el vestuario y ver que tú no puedes estar en el campo, cuesta. Se me ha hecho duro. Tuve una lesión, volví a entrenar y me lesioné nuevo en un entrenamiento. Son momentos que sirven para aprender”.

Es el único jugador del primer equipo con contrato para la próxima temporada. “En Unionistas sabemos que es lo normal, que cada año cambia el equipo completo. Es un club que sirve para que la gente venga y crezca en lo deportivo. Tengo muchas ganas de empezar la pretemporada, saber entrenador y compañeros”.

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¿Qué significan Ramiro, De la Nava y Álvaro Gómez en el vestuario? “Pues muchísimo. Me encantaría que se quedaran los tres. Era un salto grande para mí y los tres me han ayudado muchísimo a nivel de vestuario. Dentro del vestuario son unos pedazo de capitanes y son grandes personas”.