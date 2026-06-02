El Consejo de Ministros aprueba el nuevo Estatuto Marco: claves y qué cambios introduce en los médicos

Este martes, 2 de junio, ha sido un día histórico para la Sanidad de España tras aprobarse el Anteproyecto del Estatuto Marco, el texto que regulará todo el Sistema Nacional de Sanidad tras veinte años sin cambios. Ante esto, los Sindicatos de Ámbito, como son CSIF, UGT, CCOO y SATSE, han votado a favor de la normativa mientras que los facultativos no están nada de acuerdo con el texto.

Publicidad Publicidad

El pasado mes de enero se llegaba ya a un acuerdo, pero las diferencias con el Comité de Huelga hizo que se retrasara en el tiempo. Como ha destacado la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, después de varios años negociado “el Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo para aprobar el borrador del Estatuto Marco. Las negociaciones con el Comité de Huelga de los sindicatos médicos continúan sin fluctuar ya que mantienen su rechazo al texto”, como ha recogido Europa Press.

Cambios en los médicos:

Publicidad

El texto establece que la jornada máxima semanal será de 45 horas, reduciendo las 48 horas anteriores, de este modo se reduce el tiempo máximo trabajado por cada siete días en pro de buscar la conciliación familiar y laboral.

Por otro lado, se eliminan las guardias de 24 horas y las transforma en 17 horas, además de dar días de libranzas y descansos derivados de la actividad, sin generar deuda horaria.

Asimismo, se han establecido descansos de 12 horas entre jornadas y el personal tendrá derecho a un descanso mínimo de 24 horas ininterrumpidas semanales, que se suman al descanso diario de 12 horas.