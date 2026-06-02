Condenan a dos años y medio de prisión al dueño de los perros que acabaron con la vida de Arancha, la enfermera formada en la USAL

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado a dos años y medio de prisión al propietario de los perros que acabaron con la vida de Arancha, una enfermera formada en la Universidad de Salamanca, cuando paseaba por una zona cercana a la capital en la tarde del 23 octubre de 2023.
Tal y como indica la sentencia, recogida por Zamora24horas.com, el juzgado ha impuesto la pena al ganadero como autor de un delito de homicidio por imprudencia grave, además del pago de una indemnización de 250.000 euros a los padres de Arancha.
No obstante, la sentencia no es firme, puesto que todavía existe plazo para presentar un recurso ante la Audiencia Provincial de Zamora.
La muerte de la enfermera tuvo lugar en octubre de 2023 después de ser atacada por varios perros de una explotación ganadera, al parecer descuidados por el dueño, con falta de alimentación, así como seguros o revisiones veterinarias.