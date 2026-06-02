Fallece el capellán de la plaza de Toros de Salamanca, Constantino Cascón Bueno

El capellán de la plaza de Toros de Salamanca, además de Cofrade de Mérito de Guijuelo en 2016, Constantino Cascón Bueno, ha fallecido durante este martes, 2 de junio, como ha confirmado en redes sociales la Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y Nuestro Padre Jesús del Perdón.

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Una noticia muy triste para la religiosidad salmantina al tratarse de uno de los sacerdotes más queridos de la provincia de Salamanca, muy presente en muchas de las festividades que se realizan en los pueblos charros.

Cómo ha destacado la propia hermandad, Constantino era “el faro bondadoso que supo orientar el caminar de esta Hermandad. En los momentos de dificultad, sus palabras eran bálsamo; en los días de júbilo, su sonrisa multiplicaba nuestra alegría”. DEP.