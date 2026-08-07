El cerdo ibérico será la imagen de una nueva colección de monedas de oro compuestas por 5.000 piezas

El cerdo ibérico, uno de los animales más representativos de la dehesa salmantina, será la nueva imagen de una colección de monedas de oro formada por 5.000 piezas que serán puesta en marcha próximamente por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.

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Desde el año 2021 se vienen emitiendo con periodicidad anual monedas de colección de una onza de oro dedicadas a animales que forman parte de la fauna de la Península Ibérica. Algunas de las monedas que ya han sido emitidas han estado dedicadas al lince ibérico y el oso pardo.

Cada una de estas monedas tiene un valor de 1,5 euros. La tolerancia en ley es de 999,9 milésimas de oro fino; el peso es de 31,104 g mínimo; y el diámetro de 37,20 mm.

Las monedas contarán con una corona real, flanqueados por las columnas de Hércules con el lema PLUS VLTRA sobre un mar con oleaje. También aparacerá la marca de Ceca, una estrella de cinco puntas, el símbolo gráfico del euro, la silueta del columnario y la leyenda del rey Felipe VI.