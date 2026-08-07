Más de un centenar de jóvenes completan su formación en robótica y entornos digitales en Salamanca

120 menores han recibido un diploma acreditativo tras completar su formación en robótica y entornos digitales dentro de los Campamentos Salamanca Tech que se han realizado en el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+. La entrega la han realizado tanto el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados e Innovación, César Gómez-Barthe, y la directora de Tormes+, Raquel Bernardo.

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Estos campamentos se irán desarrollando hasta el 4 de septiembre, en nueve turnos de 120 niños cada uno, por lo que las plazas totales serán de 1.080 plazas que servirán para acercar a los escolares el mundo digital a través de actividades de robótica, programación e impresión 3D, entre otras disciplinas STEM.