Más de un centenar de jóvenes completan su formación en robótica y entornos digitales en Salamanca

120 menores han recibido un diploma acreditativo tras completar su formación en robótica y entornos digitales dentro de los Campamentos Salamanca Tech que se han realizado en el Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+. La entrega la han realizado tanto el concejal de Promoción Económica, Comercio, Mercados e Innovación, César Gómez-Barthe, y la directora de Tormes+, Raquel Bernardo.
Estos campamentos se irán desarrollando hasta el 4 de septiembre, en nueve turnos de 120 niños cada uno, por lo que las plazas totales serán de 1.080 plazas que servirán para acercar a los escolares el mundo digital a través de actividades de robótica, programación e impresión 3D, entre otras disciplinas STEM.
Con este turno que ha finalizado, ya son siete los programas que se completan, con más de dos semanas por delante para la celebración de otras dos sesiones correspondientes a finales de agosto y principios de septiembre, con las que se pondrá el broche final a esta edición.