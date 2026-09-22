Planas promete prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola

El ministro de Agricultura, Luis Planas notifica la idea de prolongar las ayudas para compensar el sobrecoste del gasóleo agrícola.

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El anuncio, recogido por la Agencia Europa Press, lo ha realizado este martes tras la reunión mantenida con las OPAS que hicieron saber hace cuatro días que barajaban la posibilidad de volver a reactivar las movilizaciones por todo el ámbito nacional debido a la subida de los combustibles.

La prórroga de las ayudas al sector agroalimentario se extenderá previsiblemente hasta el 31 de diciembre, "teniendo en cuenta los márgenes" existentes, en referencia a que hasta ahora se había aprobado un beneficio de 20 céntimos por litro y al límite máximo de compensación del 70% del sobrecoste en el gasóleo y los fertilizantes que ha autorizado la Unión Europea (UE).

También informa de que los 50,17 millones de euros que le corresponden a España de la reserva de agrícola de la UE se han puesto a disposición de las comunidades autónomas para que puedan habilitar ayudas complementarias a las del Gobierno.

Además, el ministro ha declarado que los fertilizantes son un tema "fundamental" sobre el que el Ministerio va a valorar cómo disminuir este coste que afecta principalmente a los agricultores y ganaderos. También estudiará de cara al futuro una fórmula para hacer el pago de la ayuda al gasóleo "más directo" y "sencillo" y cómo se puede contribuir fiscalmente en materia de gasóleo y fertilizantes.

Igualmente, Planas ha anunciado una "fase de discusión" con el Gobierno para llevar las medidas al Consejo de Ministros del próximo martes y ha asegurado que "siempre están dispuestos a estudiar todo lo que sea facilitar la vida a los agricultores y pescadores". También ha reiterado que "nuestros agricultores y ganaderos son estratégicos y van a contar con el apoyo del Gobierno en esta situación extraordinaria".

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